Обладатели паркетных полов знают, что такие покрытия можно реставрировать с помощью циклевки. Максимальное количество восстановительных работ зависит от нескольких факторов. Главным из них является толщина плашек паркета. Чем выше это значение, тем лучше. Так, при первоначальной толщине плашек 1,5 см пол можно подвергнуть восстановительным процедурам не менее четырех раз.

С течением времени поверхность паркета покрывается многочисленными царапинами. Становятся заметны сколы, появляются другие дефекты. Покрытие теряет былой блеск, становится блеклым и неприятным на ощупь. Решить ситуацию можно с помощью циклевки и сопутствующих работ (шлифовки, шпатлевки, лакирования).

Перед тем как приступать к восстановлению паркетного напольного покрытия, необходимо проверить целостность всех его элементов. Если будут обнаружены чрезмерно деформированные или рассохшиеся плашки, их необходимо заменить. Перед циклевкой паркета важно проверить также, издает ли поверхность скрипы, если на нее наступает человек. При обнаружении таковых следует принять меры для их устранения до начала работ.

Сама процедура циклевки подразумевает аккуратное срезание тончайшего верхнего слоя напольного покрытия. После окончания процедуры рабочая поверхность шлифуется, шпатлюется, обрабатывается лаковым или масляным составом. Количество потраченного на реставрацию времени зависит от качества выполнения работы, состояния паркета, использующегося оборудования.