Циклёвка паркета
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Подарите новую жизнь старому паркету
Какое оборудование мы используем для циклёвки
Обладатели паркетных полов знают, что такие покрытия можно реставрировать с помощью циклевки. Максимальное количество восстановительных работ зависит от нескольких факторов. Главным из них является толщина плашек паркета. Чем выше это значение, тем лучше. Так, при первоначальной толщине плашек 1,5 см пол можно подвергнуть восстановительным процедурам не менее четырех раз.
С течением времени поверхность паркета покрывается многочисленными царапинами. Становятся заметны сколы, появляются другие дефекты. Покрытие теряет былой блеск, становится блеклым и неприятным на ощупь. Решить ситуацию можно с помощью циклевки и сопутствующих работ (шлифовки, шпатлевки, лакирования).
Перед тем как приступать к восстановлению паркетного напольного покрытия, необходимо проверить целостность всех его элементов. Если будут обнаружены чрезмерно деформированные или рассохшиеся плашки, их необходимо заменить. Перед циклевкой паркета важно проверить также, издает ли поверхность скрипы, если на нее наступает человек. При обнаружении таковых следует принять меры для их устранения до начала работ.
Сама процедура циклевки подразумевает аккуратное срезание тончайшего верхнего слоя напольного покрытия. После окончания процедуры рабочая поверхность шлифуется, шпатлюется, обрабатывается лаковым или масляным составом. Количество потраченного на реставрацию времени зависит от качества выполнения работы, состояния паркета, использующегося оборудования.
Этапы реставрации паркетного пола
Паркетом в Москве давно никого не удивишь. Но если покрытие является новым, имеет достойное состояние, то такой пол неизменно притягивает взгляды окружающих, вызывает желание использовать дома аналогичное решение. Добиться эффекта новизны позволяет процедура циклевки.
Операцию восстановления можно разбить на 4 этапа.
Очистка поверхности паркетного пола от лака и краски плюс полировка.
Устранение дефектов и неровностей, которые имеет поверхность, с применением специальных химических составов и инструментов.
Декорирование и защита поверхности посредством нанесения лака или масляной смеси (наносится 3-4 слоя).
Очистка напольного покрытия может проводиться вручную или с привлечением специального оборудования. Второй вариант предпочтительнее, так как позволяет получить более качественную поверхность. Кроме того, машинный способ реставрации экономит время заказчика и снижает финансовые издержки.
Ручная циклёвка паркета представляет собой крайне трудоемкую процедуру. Для удаления слоя лака без применения специального оборудования может потребоваться от двух до пяти недель. Мастер при этом работает циклей и крупнозернистой наждачной бумагой. Если ручная циклевка паркета проводится бригадой опытных рабочих, результат достигается быстрее. Однако все равно один специалист, имеющий в своем распоряжении шлифовальную машину, в течение дня может сделать гораздо больше.
Почему мы?
Заказывайте восстановление паркета в нашей компании. Мы имеем большой опыт восстановления напольных покрытий, изготовленных из древесины. У нас трудятся лучшие специалисты Москвы, которые способны восстановить до идеального состояния практически любой паркет. И ваш паркет после циклевки вновь будет сиять.
Использование оборудования профессионального уровня позволяет нам сделать свои обязанности исключительно качественно. Мы тщательно контролируем результат на каждом этапе проведения работ, и по этому мы можем гарантировать полное отсутствие дефектов поверхности паркета.
Почему процедуру реставрации стоит заказать у нас.
Хорошая материальная база, используем оборудование только проф – уровня.
Беремся работать с паркетом в любом состоянии.
Предлагаем комплексные услуги, включающие не только циклевку паркета, но и сопутствующие виды работ (шлифовку, нанесение лака и т. д.).
Превращаем старое поцарапанное напольное покрытие в новый паркет.
Предоставляем длительную гарантию на все виды работ.
Делаем скидки на циклевку постоянным клиентам.
Восстанавливаем паркет в государственных учреждениях, офисных и в частных владениях.
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Выезжаем на объекты в Московской области.
Услуги
Циклевка пола из доски
Полы из натуральной древесины – отличное решение для людей, ценящих эстетику в интерьере и желающих иметь в доме здоровую экологию. Со временем такие покрытия теряют привлекательность, но обновление пола помогает им вновь обрести былое великолепие.
Шлифовка паркета
Если поверхность напольного покрытие потускнела, покрылась трещинами и царапинами, не следует торопиться менять половое покрытие. Некоторые отдают предпочтение синтетическим материалам, однако они обладают гораздо худшими эксплуатационными свойствами.
Восстановление паркета
Обладатели деревянного пола хорошо знают, что это натуральное покрытие со временем теряет изначальную привлекательность. Снижаются его эксплуатационные характеристики, появляются заусеницы. Вернуть паркету изначальные свойства можно…
Шлифовка старого паркета
Одним из преимуществ напольного покрытия из натуральной древесины является высокая ремонтопригодность. Грамотно выполненная обработку изношенного напольного покрытие позволяет вернуть паркетному полу прежнее великолепие и первоначальные эксплуатационные свойства.
Реставрация паркета
Плашки паркета в помещениях с нестабильным температурным режимом и высокой влажностью сравнительно быстро рассыхаются. Из-за этого пол начинает скрипеть, страдает эстетическая составляющая. Полы начинает впитывать влагу. В такой ситуации одну лишь проблему не решит.
Циклевка паркетной доски
С помощью циклевки паркета можно восстановить натуральный пол до первоначального состояния. Технологии работы с естественными древесными покрытиями постоянно развиваются. Появление новых типов оборудования позволило использовать процедуру шлифовки и для паркетной доски.