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Циклевка паркета2020-01-16T17:50:06+00:00
Как обновить паркет без циклевки: 3 бюджетных способа восстановления покрытия

Циклёвка паркета

Как покрасить паркет: технология лакокрасочных работ

Гарантия результата от мастеров

Как покрасить паркет: технология лакокрасочных работ

Подарите новую жизнь старому паркету

Какое оборудование мы используем для циклёвки

Ленточная машина Hummel

Профессиональная шлифовальная машина ленточного типа с полотнами 20×70 см. Техника идеально подходит для проведения процедуры грубого выравнивания полового покрытия из натуральной древесины. Она легко отшлифует паркет, массивную доску, другие аналогичные материалы.

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Шлифовальная машина СО 206

Высокопроизводительная профессиональная модель для обработки деревянного настила и других видов из натуральных древесных материалов. Машина быстро удаляет грязь, освобождает поверхность от старых слоев лака и краски. В наличии две модификации модели.

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Плоскошлифовальная машина Трио

Универсальная улучшенная модель с тремя дисками для тонкой шлифовки деревянных настилов, доски из массива, пробкового пола. Аппарат позволяет работать с поверхностями, обработанными лаковыми и масляными составами. Техника используется на заключительном этапе.

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Паркетная шлифмашина Ghibli SB 43 PLUS

Профессиональный однодисковый шлифовальный аппарат для проведения полировки и других операций с деревянными полами. Модель оснащена мощным мотором, имеет богатую комплектацию. Аппарат предусматривает использование разных типов дисков.

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Шлифовальная машина Flip

Аппарат с защитой 2-го класса для шлифовки паркетных полов. Модель отличается удобством в использовании, позволяет проводить ручную циклевку паркета в местах, доступ к которым затруднен. Уникальная конструкция машины дает возможность обрабатывать углы.

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Промышленный пылесос Bosch

Пылесос для уборки строительного мусораПылесос с большим запасом мощности. Надежная и неприхотливая в эксплуатации модель, поддерживает влажную и сухую уборку. После таких процедур, как шлифовка, остаются отходы, которые можно за несколько минут убрать. Для более качественного эффекта.

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Акция!
Пакет Стандарт 6950 руб. за 20 м.
2-х Разовая циклевка
Обработка в труднодоступных местах
Нанесение лака в 3 слоя
Уборка помещение пылесосом
Доставка оборудование
Включая расходный материал
 
 
Подробно...
 
Акция!
Пакет Премиум 7800 руб. за 20 м.
3-х Разовая циклевка
Обработка в труднодоступных местах
Полная шпатлевка щелей
Покрытие лака в 4 слоя + шлифовка между слоями
Уборка помещение пылесосом
Доставка оборудование
Включая расходный материал
 
Подробно...
 
Акция!
Цена Прочный 11000 руб. за 20 м.
3-х Разовая циклевка
Обработка в труднодоступных местах
Полная шпатлевка щелей
Нанесение Алкидно-уретановым лаком в 2-3 слоя + шлифовка между слоями
Уборка помещение пылесосом
Доставка оборудование
Включая расходный материал
 
Подробно...
 
Акция
Пакет Евро 12000 руб. за 20 м.
3-х Разовая циклевка
2-х разовая шлифовка Трио
Обработка в труднодоступных местах
Полная шпатлевка щелей
Покрытие лака в 4 слоя + шлифовка между слоями
Уборка помещение пылесосом
Доставка оборудование
Включая расходный материал
Подробно...
 
Пенсионерам!
Пакет Стандарт 6500 руб. за 20 м.
2-х Разовая циклевка
Обработка в труднодоступных местах
Нанесение лака в 3 слоя
Уборка помещение пылесосом
Доставка оборудование
Включая расходный материал
 
 
Заказать...
 
Пенсионерам!
Пакет Премиум 7500 руб. за 20 м
3-х Разовая циклевка
Обработка в труднодоступных местах
Полная шпатлевка щелей
Покрытие лака в 4 слоя + шлифовка между слоями
Уборка помещение пылесосом
Доставка оборудование
Включая расходный материал
 
Заказать...
 
Пенсионерам!
Пакет Прочный 10500 руб. за 20 м.
3-х Разовая циклевка
Обработка в труднодоступных местах
Полная шпатлевка щелей
Нанесение Алкидно-уретановым лаком в 2-3 слоя + шлифовка между слоями
Уборка помещение пылесосом
Доставка оборудование
Включая расходный материал
 
Заказать...
 
Пенсионерам!
Пакет Евро 11500 руб. за 20 м.
3-х Разовая циклевка
2-х разовая шлифовка Трио
Обработка в труднодоступных местах
Полная шпатлевка щелей
Покрытие лака в 4 слоя + шлифовка между слоями
Уборка помещение пылесосом
Доставка оборудование
Включая расходный материал
Заказать...

Обладатели паркетных полов знают, что такие покрытия можно реставрировать с помощью циклевки. Максимальное количество восстановительных работ зависит от нескольких факторов. Главным из них является толщина плашек паркета. Чем выше это значение, тем лучше. Так, при первоначальной толщине плашек 1,5 см пол можно подвергнуть восстановительным процедурам не менее четырех раз.

С течением времени поверхность паркета покрывается многочисленными царапинами. Становятся заметны сколы, появляются другие дефекты. Покрытие теряет былой блеск, становится блеклым и неприятным на ощупь. Решить ситуацию можно с помощью циклевки и сопутствующих работ (шлифовки, шпатлевки, лакирования).

Перед тем как приступать к восстановлению паркетного напольного покрытия, необходимо проверить целостность всех его элементов. Если будут обнаружены чрезмерно деформированные или рассохшиеся плашки, их необходимо заменить. Перед циклевкой паркета важно проверить также, издает ли поверхность скрипы, если на нее наступает человек. При обнаружении таковых следует принять меры для их устранения до начала работ.

Сама процедура циклевки подразумевает аккуратное срезание тончайшего верхнего слоя напольного покрытия. После окончания процедуры рабочая поверхность шлифуется, шпатлюется, обрабатывается лаковым или масляным составом. Количество потраченного на реставрацию времени зависит от качества выполнения работы, состояния паркета, использующегося оборудования.

Этапы реставрации паркетного пола

Паркетом в Москве давно никого не удивишь. Но если покрытие является новым, имеет достойное состояние, то такой пол неизменно притягивает взгляды окружающих, вызывает желание использовать дома аналогичное решение. Добиться эффекта новизны позволяет процедура циклевки.

Этапы работ по циклевке паркета  Фото работ по циклевке напольного покрытие

Операцию восстановления можно разбить на 4 этапа.

Очистка поверхности паркетного пола от лака и краски плюс полировка.

Устранение дефектов и неровностей, которые имеет поверхность, с применением специальных химических составов и инструментов.

Декорирование и защита поверхности посредством нанесения лака или масляной смеси (наносится 3-4 слоя).

Очистка напольного покрытия может проводиться вручную или с привлечением специального оборудования. Второй вариант предпочтительнее, так как позволяет получить более качественную поверхность. Кроме того, машинный способ реставрации экономит время заказчика и снижает финансовые издержки.

Нанесение лака на паркет после снятие старого лака Циклевка и лакировка паркета

Ручная циклёвка паркета представляет собой крайне трудоемкую процедуру. Для удаления слоя лака без применения специального оборудования может потребоваться от двух до пяти недель. Мастер при этом работает циклей и крупнозернистой наждачной бумагой. Если ручная циклевка паркета проводится бригадой опытных рабочих, результат достигается быстрее. Однако все равно один специалист, имеющий в своем распоряжении шлифовальную машину, в течение дня может сделать гораздо больше.

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Почему мы?

Заказывайте восстановление паркета в нашей компании. Мы имеем большой опыт восстановления напольных покрытий, изготовленных из древесины. У нас трудятся лучшие специалисты Москвы, которые способны восстановить до идеального состояния практически любой паркет. И ваш паркет после циклевки вновь будет сиять.

Использование оборудования профессионального уровня позволяет нам сделать свои обязанности исключительно качественно. Мы тщательно контролируем результат на каждом этапе проведения работ, и по этому мы можем гарантировать полное отсутствие дефектов поверхности паркета.

Почему процедуру реставрации стоит заказать у нас.

Хорошая материальная база, используем оборудование только проф – уровня.

Беремся работать с паркетом в любом состоянии.

Предлагаем комплексные услуги, включающие не только циклевку паркета, но и сопутствующие виды работ (шлифовку, нанесение лака и т. д.).

Превращаем старое поцарапанное напольное покрытие в новый паркет.

Предоставляем длительную гарантию на все виды работ.

Делаем скидки на циклевку постоянным клиентам.

Восстанавливаем паркет в государственных учреждениях, офисных и в частных владениях.

Заказать циклевку паркета у нас мы предложим лучшие цены в городе, у нас всегда недорого.

Выезжаем на объекты в Московской области.

Доступные цены
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Делаем за 1 день
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Работаем ночью
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Услуги
Циклевка пола из доски

Шлифовка пятен на паркете

Полы из натуральной древесины – отличное решение для людей, ценящих эстетику в интерьере и желающих иметь в доме здоровую экологию. Со временем такие покрытия теряют привлекательность, но обновление пола помогает им вновь обрести былое великолепие.

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Шлифовка паркета

Циклёвка не снимая плинтуса

Если поверхность напольного покрытие потускнела, покрылась трещинами и царапинами, не следует торопиться менять половое покрытие. Некоторые отдают предпочтение синтетическим материалам, однако они обладают гораздо худшими эксплуатационными свойствами.

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Восстановление паркета

До и после

Обладатели деревянного пола хорошо знают, что это натуральное покрытие со временем теряет изначальную привлекательность. Снижаются его эксплуатационные характеристики, появляются заусеницы. Вернуть паркету изначальные свойства можно…

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Шлифовка старого паркета

Пример работы до и после

Одним из преимуществ напольного покрытия из натуральной древесины является высокая ремонтопригодность. Грамотно выполненная обработку изношенного напольного покрытие позволяет вернуть паркетному полу прежнее великолепие и первоначальные эксплуатационные свойства.

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Реставрация паркета

Циклёвка паркета не снимая плинтуса

Плашки паркета в помещениях с нестабильным температурным режимом и высокой влажностью сравнительно быстро рассыхаются. Из-за этого пол начинает скрипеть, страдает эстетическая составляющая. Полы начинает впитывать влагу. В такой ситуации одну лишь  проблему не решит.

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Циклевка паркетной доски

Изношенный паркет

С помощью циклевки паркета можно восстановить натуральный пол до первоначального состояния. Технологии работы с естественными древесными покрытиями постоянно развиваются. Появление новых типов оборудования позволило использовать процедуру шлифовки и для паркетной доски.

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Выполняем услуги: циклевку шлифовку реставрацию паркета, паркетные работы в Москве и Московской области

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mail parket.profe@yandex.ru

Мы работаем без выходных с 09 до 20

Тел. +7 (495) 744 34 29